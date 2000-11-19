МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

являются результатом кропотливого труда дизайнера, надолго изменяя пространство вокруг нас. Поэтому при твёрдом намерении купить мебель следует внимательно отнестись к мельчайшим деталям описаний про кухни и про шкафы, исходя из предпочтений и вкусов своих близких. В каталоге мебели нашей компании представлены лучшие экземпляры кухонной обстановки, шкафы-купе и гардеробные для хранения одежды,столы и комоды различного назначения, офисная мебель и детские шкафчики с огромным опционом фотопечати. «СФМ» содействует реализации всевозможных креативных схем с наличием встраиваемой техники, опираясь на профессионализм опытных конструкторов и мастера-замерщика. Посетителю нужно оставить заявку в разделе «контакты» на официальном мебельном сайте.

Мебель на заказ

На сайте мебели компании желающие могут ознакомиться с множеством воплощенных замыслов интерьерных решений и утвердиться в выборе собственной концепции кухни или прихожей.Разумные цены на мебель из высокосортных материалов – основной приоритет компании «СФМ», имеющей многолетний стаж и значительный круг постоянных клиентов в разных регионах России.Мы тщательно относимся к каждому проекту и срокам его исполнения,используя квалифицированный труд при замере и сборке мебельных конструкций.

Какую мебель мы изготавливаем?

Кухни

От 15000 рублей за п/м
Изготовление от 15  дней

Шкафы

От 15000 рублей за п/м
Изготовление от 10 дней

Прихожие

От 10000 рублей за п/м
Изготовление от 10 дней

Детские

От 15000 рублей 
Изготовление от 10 дней

Комоды

От 5000 рублей
Изготовление от 10 дней

Офисная Мебель

От 10000 рублей
Изготовление от 10  дней

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Работаем с 2010 года

Производим по вашим размерам

Изготовление от 10 дней

Гарантия до 3-х лет

Доставка и сборка

Безопасные материалы

Огромный выбор вариантов отделки

Один из самых низких процент брака в отрасли

Мебель в рассрочку

Оставить заявку online

Рассрочка без %

Конструктор шкафов

Заказать кухню в Екатеринбурге

кухни из массива дерева – надежность и длительность эксплуатации

кухни из МДФ – глянцевый блеск и приемлемая цена

кухни из ДСП на заказ – красота и доступность !

Как сориентироваться и грамотно купить кухню? Изучив всю найденную информацию про кухни, стоит оценить преимущества и недостатки фасадов при долговременном использовании. Крашенные, покрытые пленкой или выполненные из массива дерева, они позволят оформить кухню в стиле классика или кантри, создать традиционную кухню в стиле модерн.

Следующий этап – определиться с базисным цветом и материалом, из которого изготавливаются комплектующие для кухни. Диапазон цветовой гаммы от льняного до баклажанного предполагает размах творческой мысли,позволяющий визуально размыть границы помещения, расставив продуманные красочные акценты.

 

Эксклюзивные столешницы, применяемые на производстве в Екатеринбурге,имитируют пару сотен натуральных оттенков камня и дерева, отлично подходящих для декорирования кухни в стиле минимализм или разработки кухни в стиле хай-тек.
Креативность владельца прекрасно отразит оригинальная фотопечать для кухонь. Для создания солидной столовой группы лучше купить мебель из массива, а скромную стандартную площадь украсит лаконичный вариант по бюджетной цене.

Купить кухню в Екатеринбурге на заказ

При подборе кухни в Екатеринбурге принципиальное значение приобретает эстетичность и функциональность модулей. В ассортиментном каталоге представлена большая линейка кухонных гарнитуров в соответствии с запрашиваемыми характеристиками помещения:
Если по какой-то причине готовый гарнитур не удовлетворяет потребности покупателя, предлагаем обратиться за консультацией по изготовлению кухни на заказ по индивидуальным размерам. Наши профессионалы помогут спланировать мебельный набор, учитывая количество и типы моек, рабочих поверхностей, столов, посудных шкафов и фурнитуры.

Рассмотрим 3 основных стиля кухонь

Прованс

От 20000 рублей за п/м
Изготовление от 20 дней

Классика

От 25000 рублей за п/м
Изготовление от 25 дней

Модерн

От 15000 рублей за п/м
Изготовление от 15 дней

Техника для кухни

Наш интернет магазин техники. При заказе гарнитура с техникой скидка    на технику  5 %+ установка в подарок.

Духовые шкафы

Вытяжки

Варочные поверхности

Встроенные микроволновые печи

Посудомоечные машины

Аксесуары

Шкафы купе на заказ

От мебели зависит уровень уюта и возможность комфортного проживания в собственном доме. «Семейная фабрика мебели» знает все про шкафы дифференцированной сложности и берет за основу высококачественные комплектующие для шкафов-купе, включая элементы современного металлического крепежа

Шкаф-купе 

Шкафы-купе представляют собой распространенный способ организованного хранения и отличаются комплектацией и оформлением дверных вставок.

Шкаф-купе с пескоструем

станут изысканным украшением роскошной квартиры. Книги и спортивные принадлежности активного студента скроют шкафы-купе с фотопечатью. Торжественность и пышность фойе подчеркнут изумительной красоты шкафы-купе с витражами и лакобель. Варианты фотопечати для шкафов-купе в каталоге.

Угловые шкафы-купе

Различные по конструктивным особенностям и габаритам угловые шкафы-купе на заказ вместительная идея для маленьких прихожих,предъявляющих особые требования к сохранению свободного места около порога. В небольшой комнате они послужат функциональным ростовым зеркалом с удобными полками внутри.

Встроенные шкафы

Встроенные шкафы – чудесный тайник для нужных мелочей от аптечки,стеклянной посуды и рукоделия, до мелких электрических приборов и журналов. Подобный бюджетный выход и лаконичная гравировка на зеркалах могут стать желанным и практичным подарком для любой хозяйки!

Гардеробные

Семейная фабрика мебели возьмет на себя ответственность по созданию комплексного дизайн-проекта гардеробных на заказ, реализуя на практике пожелания будущего владельца вкупе с современными модными тенденциями.

Пескоструйный рисунок, витражная техника и другие технологии – превосходное средство для воплощения любого новаторского плана по созданию уникального предмета восхищения для окружающих.

Профессиональные навыки и накопленный годами опыт работы сотрудников гарантируют, что новоприобретенный шкаф станет органичной частью обстановки вашего дома и верно прослужит несколько десятилетий.

Встроенные

От 15000 рублей за п/м
Изготовление от 10 дней

Гардеробные

От 11000 рублей за п/м
Изготовление от 10 дней

Корпусные

От 12000 рублей за п/м
Изготовление от 10 дней

Схема сотрудничества

Заявка на сайте или звонок нам.Выезд замерщика. Стоимость  услуги 400 р. 

Разработка дизайн проекта, расчет стоимости и заключение договора в течение 1 дня.

Производство мебели по эскизам от 5-30 дней

Доставка и монтаж мебели - все в один день.

Наши партнеры