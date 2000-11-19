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являются результатом кропотливого труда дизайнера, надолго изменяя пространство вокруг нас. Поэтому при твёрдом намерении купить мебель следует внимательно отнестись к мельчайшим деталям описаний про кухни и про шкафы, исходя из предпочтений и вкусов своих близких. В каталоге мебели нашей компании представлены лучшие экземпляры кухонной обстановки, шкафы-купе и гардеробные для хранения одежды,столы и комоды различного назначения, офисная мебель и детские шкафчики с огромным опционом фотопечати. «СФМ» содействует реализации всевозможных креативных схем с наличием встраиваемой техники, опираясь на профессионализм опытных конструкторов и мастера-замерщика. Посетителю нужно оставить заявку в разделе «контакты» на официальном мебельном сайте.
На сайте мебели компании желающие могут ознакомиться с множеством воплощенных замыслов интерьерных решений и утвердиться в выборе собственной концепции кухни или прихожей.Разумные цены на мебель из высокосортных материалов – основной приоритет компании «СФМ», имеющей многолетний стаж и значительный круг постоянных клиентов в разных регионах России.Мы тщательно относимся к каждому проекту и срокам его исполнения,используя квалифицированный труд при замере и сборке мебельных конструкций.
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Как сориентироваться и грамотно купить кухню? Изучив всю найденную информацию про кухни, стоит оценить преимущества и недостатки фасадов при долговременном использовании. Крашенные, покрытые пленкой или выполненные из массива дерева, они позволят оформить кухню в стиле классика или кантри, создать традиционную кухню в стиле модерн.
Следующий этап – определиться с базисным цветом и материалом, из которого изготавливаются комплектующие для кухни. Диапазон цветовой гаммы от льняного до баклажанного предполагает размах творческой мысли,позволяющий визуально размыть границы помещения, расставив продуманные красочные акценты.
При подборе кухни в Екатеринбурге принципиальное значение приобретает эстетичность и функциональность модулей. В ассортиментном каталоге представлена большая линейка кухонных гарнитуров в соответствии с запрашиваемыми характеристиками помещения:
Если по какой-то причине готовый гарнитур не удовлетворяет потребности покупателя, предлагаем обратиться за консультацией по изготовлению кухни на заказ по индивидуальным размерам. Наши профессионалы помогут спланировать мебельный набор, учитывая количество и типы моек, рабочих поверхностей, столов, посудных шкафов и фурнитуры.
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