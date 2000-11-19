От мебели зависит уровень уюта и возможность комфортного проживания в собственном доме. «Семейная фабрика мебели» знает все про шкафы дифференцированной сложности и берет за основу высококачественные комплектующие для шкафов-купе, включая элементы современного металлического крепежа

Шкаф-купе

Шкафы-купе представляют собой распространенный способ организованного хранения и отличаются комплектацией и оформлением дверных вставок.

Шкаф-купе с пескоструем

станут изысканным украшением роскошной квартиры. Книги и спортивные принадлежности активного студента скроют шкафы-купе с фотопечатью. Торжественность и пышность фойе подчеркнут изумительной красоты шкафы-купе с витражами и лакобель. Варианты фотопечати для шкафов-купе в каталоге.

Угловые шкафы-купе

Различные по конструктивным особенностям и габаритам угловые шкафы-купе на заказ вместительная идея для маленьких прихожих,предъявляющих особые требования к сохранению свободного места около порога. В небольшой комнате они послужат функциональным ростовым зеркалом с удобными полками внутри.

Встроенные шкафы

Встроенные шкафы – чудесный тайник для нужных мелочей от аптечки,стеклянной посуды и рукоделия, до мелких электрических приборов и журналов. Подобный бюджетный выход и лаконичная гравировка на зеркалах могут стать желанным и практичным подарком для любой хозяйки!

Гардеробные

Семейная фабрика мебели возьмет на себя ответственность по созданию комплексного дизайн-проекта гардеробных на заказ, реализуя на практике пожелания будущего владельца вкупе с современными модными тенденциями.

Пескоструйный рисунок, витражная техника и другие технологии – превосходное средство для воплощения любого новаторского плана по созданию уникального предмета восхищения для окружающих.

Профессиональные навыки и накопленный годами опыт работы сотрудников гарантируют, что новоприобретенный шкаф станет органичной частью обстановки вашего дома и верно прослужит несколько десятилетий.